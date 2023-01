Daryl Impey (38) kondigt zijn afscheid als profwielrenner aan

Daryl Impey stopt na 2023 als wielerprof. De 38-jarige Zuid-Afrikaan kondigde zijn afscheid aan via een videoboodschap op YouTube. Impey weet nog niet wat zijn laatste koers zal worden.

“Dit wordt het laatste jaar dat ik koers. Ik kijk er naar uit”, zegt de renner van Israel-Premier Tech in het filmpje. “Er komen nog veel koersen aan. Ik weet niet precies wat mijn laatste wedstrijd wordt, maar ik wil jullie laten weten dat dit mijn laatste seizoen zal zijn. Gisteren kregen we het fantastische nieuws dat we zijn uitgenodigd voor de Tour de France, dus het wordt mijn doel om daar het team voor te halen.”

Impey begint aan zijn zestiende seizoen als beroepsrenner in de Tour Down Under. “Het is een van mijn favoriete wedstrijden, ik heb daar zoveel mooie momenten beleefd”, aldus de tweevoudig winnaar van de Australische rittenkoers (2018 en 2019). Impey wil niet pas stoppen met koersen als hij er helemaal klaar mee is, vertelt hij. “Ik geniet er nu nog van, maar daarna wil ik mijn energie ergens anders aan besteden.”

Tot nog toe wist Impey in zijn carrière dertig zeges te boeken. Naast twee eindoverwinning en een etappe in de Tour Down Under, staan er onder andere ritten in de Ronde van het Baskenland (twee), Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Catalonië op zijn naam. Ook was hij in 2019 de beste in een etappe van de Tour de France. Hij versloeg toen Tiesj Benoot in een sprint-a-deux.

The 2023 is about to begin, I'm excited about it for many reason. It will be my last and I'm looking forward to emptying the tank one more time#sweet16 #Belekker https://t.co/dtPTlZXCIm pic.twitter.com/icNszsQvxK — Daryl Impey (@darylimpey) January 5, 2023