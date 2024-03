maandag 11 maart 2024 om 13:36

Darren van Bekkum verliest eindklassement Istrian Spring Trophy door tijdstraf

Darren van Bekkum heeft door een tijdstraf het algemeen klassement van de Istrian Spring Trophy verloren. De 21-jarige Nederlander van Visma | Lease a Bike development team nam in de laatste twintig kilometer van de slotrit een gelletje van de teamwagen en werd hierdoor teruggezet naar een tweede plaats in het eindklassement achter winnaar Noa Isidore.

Onder barre omstandigheden probeerde Van Bekkum in de slotetappe van de Istrian Spring Trophy (een 2.2. wedstrijd) een achterstand van slechts zeven seconden goed te maken op de Franse klassementsleider Isidore. Op zestig kilometer van de streep slaagde het 21-jarige talent er in om samen met een mede-aanvaller los te komen van de grote groep, veertig kilometer later werden de twee vergezeld door vijf tegenaanvallers. De Nederlandse renner wist uiteindelijk naar een vijfde plek in de daguitslag te rijden en eindigde hierdoor negen seconden voor de 19-jarige Isidore, een voorsprong die groot genoeg was om de leiderstrui over te nemen.

Toch gebeurde dit niet. Na afloop van de wedstrijd kreeg Van Bekkum een tijdstraf van twintig seconden voor het gebruiken van een gelletje in de finale van de slotetappe in Kroatië. Ploegleider Robert Wagner geeft aan te balen van de straf. “Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Daar ben ik erg verbitterd over”, zo laat de Duitser weten op de site van ploeg. Toch is de ex-renner trots op zijn team. Volgens Wagner heeft het Nederlandse development team laten zien dat zij gedurende de hele rittenkoers de sterkste ploeg waren.