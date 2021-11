Dario Cataldo maakt selectie Trek-Segafredo voor 2022 compleet

Dario Cataldo rijdt volgend seizoen voor Trek-Segafredo. De ervaren Italiaan komt over van Movistar en tekent voor één seizoen bij de Amerikaanse WorldTour-formatie. Cataldo is de laatste nieuwkomer voor Trek-Segafredo, dat met 31 renners aan 2022 gaat beginnen.

De 36-jarige Cataldo heeft een verleden bij Liquigas, Quick-Step, Team Sky, Astana en Movistar. In de vijftien jaar als prof profileerde hij zich als belangrijke helper, en zelf won hij onder meer het Italiaans kampioenschap tijdrijden 2012 en etappes in de Giro d’Italia (2019) en de Vuelta a España (2012).

“De rol die ik de laatste jaren heb, past goed bij mij. Dat is ook dankzij de ervaring die ik heb opgedaan in grote ploegen, aan de zijde van sterke kopmannen. Ik denk dat mijn jarenlange ervaring een toegevoegde waarde hebben in een groep”, vertelt Cataldo. “We hebben nog tijd genoeg om specifieke doelen en de programma’s te bespreken, maar ik kan niet wachten om te beginnen.”

Guercilena en Ciccone

De Italiaan is erg enthousiast. “Ik weet dat ik bij een solide en sterke ploeg terechtkom, die competentie en visie heeft laten zien. Ik ken Luca Guercilena (teammanager, red.) al lang en we hebben twee jaar samengewerkt bij Quick-Step. Ik heb veel respect voor hem, en toen we erover spraken, gaf hij mij veel vertrouwen in het project van Trek-Segafredo. Ik vind bij de ploeg ook Giulio Ciccone, een vriend en trainingsmaatje. Ik heb hem wielrenner zien worden bij onze ploeg en we kennen elkaar goed.”

Na Antwan Tolhoek, Daan Hoole, Tony Gallopin, Jon Aberasturi, Markus Hoelgaard, Simon Pellaud, Otto Vergaerde, Filippo Baroncini en Marc Brustenga is Cataldo de elfde, en dus laatste, nieuwkomer bij Trek-Segafredo voor het nieuwe seizoen.