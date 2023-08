Daria Pikulik klopt Julie De Wilde in Konvert Koerse

Daria Pikulik heeft Konvert Koerse op haar naam geschreven. In een massasprint klopte de Poolse renster Julie De Wilde en Valentine Fortin. Voor Pikulik, die rijdt voor Human Powered Health, is het haar derde zege van het seizoen.

Konvert Koerse is een Vlaamse eendagskoers die zich in en rond Kortrijk afspeelt. De rensters moesten in totaal 126,2 kilometer afleggen over hoofdzakelijk vlakke wegen. Het was dan ook de verwachting dat een sprint moest gaan uitmaken wie ging winnen in Kortrijk.

Die sprint bleek ook niet te vermijden. In de straten van het West-Vlaamse Kortrijk toonde Pikulik haar snelle benen door de jonge Belgische De Wilde en de Franse Fortin af te houden. Pikulik was eerder dit seizoen al de snelste in een rit in de Santos Tour Down Under en in de Bretagne Ladies Tour.