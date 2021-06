Danny en Boy van Poppel: “Hopelijk ook samen naar de Tour de France”

Interview

Danny (2de) en Boy (7de) van Poppel hebben een opgemerkte Dwars door het Hageland gereden. Beiden maakten deel uit van de beslissende ontsnapping en allebei gingen ze ook vol voor winst, wat echter net niet lukte. WielerFlits haalde de broers na afloop voor de microfoon.

“Mooi, hé”, lachte Boy van Poppel bescheiden. “Samen met Danny in de finale van een eendagskoers. Het is niet de eerste keer dat we samen in de aanval rijden, maar nooit eerder droeg het tot de finish. Nu dus wel. En we voelden ons allebei ook sterk onderweg. Danny vroeg me in het begin van de ontsnapping wel om het rustig aan te doen. Je bent de betere van ons twee, gaf hij me aan.”

“Klopt”, lachte Danny even verderop na de podiumceremonie. “Doe maar niet gek, riep ik hem toe, want je bent echt goed. In de slotfase demarreerde hij op het goede moment, maar jammer genoeg kreeg hij net niet genoeg meters.” “Net voor die klim werd ik teruggepakt”, vult Boy aan. “Waarna ik op de klim even een gaatje moest laten. Maar in de afdaling kwam ik terug. Toen wist ik wat me te doen stond.”

Tour de France

Het tempo hoog houden, dus. Zodat er niet te veel meer gepokerd kon worden en hij de kaart van zijn jongere broer kon trekken. “Ik weet dat Danny op zo’n finish bijzonder sterk is. Dus mikten we van dan af vol op zijn sprint op de Citadel. Maar blijkbaar kon die Noor dat ook.”

“Ik kende die Tiller echt niet”, gaat Danny verder. “Maar hij sprintte weg en ik kwam geen meter meer dichter. Dat wil zeggen dat hij de zege niet gestolen heeft. Daar moeten we ons bij neerleggen.”

De broers zijn tevreden van hun vormpeil. Morgen gaan ze van start in de Elfstedenronde, daarna volgt de Baloise Belgium Tour. “Met als doel een goede lead-out op te zetten richting de Tour”, vertelt Danny erbij. Boy wilde nog niet bevestigen dat hij die Tourselectie al op zak heeft. “Ik maak deel uit van de voorselectie, maar ik hoop er uiteraard bij te zijn. Met onze sprinttrein, als we die de komende wedstrijden goed op de rails krijgen.”