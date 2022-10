Daniel McLay verlengt contract bij Arkéa-Samsic: “Ik blijf vooruitgang boeken”

Daniel McLay heeft zijn contract verlengd bij Arkéa-Samsic. De 30-jarige Brit werd dit jaar onder meer vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne, zevende in de Scheldeprijs en derde in rit drie van de Vuelta. “Ik heb het gevoel dat ik jaar na jaar vooruitgang blijf boeken, dat is bemoedigend.”

“Ik ben blij dat ik bij Arkéa-Samsic blijf, zeker omdat we in 2023 waarschijnlijk een WorldTour-programma zullen rijden. Ik heb in mijn drie jaren bij de Franse ploeg mijn weg kunnen vinden in het sprintveld, maar ik geniet ook van de kasseiklassiekers”, laat McLay weten in op de ploegsite van Arkéa-Samsic.

“Ik heb het gevoel dat ik jaar na jaar vooruitgang blijf boeken ten opzichte van het vorige jaar, dat is zeer bemoedigend.” Algemeen directeur Emmanuel Hubert ziet die progressie ook en is blij met de contractverlenging van de 30-jarige Brit. “Zijn ervaring en kalmte komen het hele team ten goede. Hij heeft ook ervaring in het WorldTour-circuit en heeft op dat niveau al gewonnen. Dat is belangrijk.”