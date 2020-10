Daniel Martin: “Betaalde de rekening voor vroege versnelling op slotklim”

Daniel Martin behield woensdag de derde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta a España. Op de slotklim naar de Alto de Moncalvillo was de ervaren Ier de best of the rest achter Primož Roglič en Richard Carapaz. “Ik wilde ze testen, maar daar betaalde ik uiteindelijk de rekening voor”, blikt Martin terug.

“Het was opnieuw een heel uitdagende etappe”, zegt de kopman van Israel Start-Up Nation. “Toen de kopgroep wegreed, had ik niet verwacht dat we nog gingen rijden voor de ritzege. Blijkbaar dachten INEOS Grenadiers en Movistar daar anders over, waardoor het tempo de hele dag hoog lag.”

Geen reactie op Roglič

“Ik voelde mij goed op de slotklim en daardoor besloot ik de andere jongens te testen, maar daar betaalde ik uiteindelijk de rekening voor aan het einde”, aldus Martin. “Toen Primož aanviel in de laatste kilometer had ik geen reactie. Op dat moment was het zaak zo snel mogelijk over de finish te komen. Ik heb alles gegeven en ben trots op de prestatie. Zo hebben we toch weer een moeilijke rit achter de rug.”

In het klassement staat Martin nu derde op 28 seconden van leider Carapaz. Zijn achterstand op nummer twee Roglič is vijftien seconden. “De komende twee dagen moet ik uit de problemen blijven en proberen te herstellen voor het ongelooflijk lastige weekend”, zegt hij.