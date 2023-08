Daniel Babor wint vierde etappe Volta a Portugal, João Matias nieuwe leider

Daniel Babor heeft zondag de vierde etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De Tsjechische sprinter was na een lastige etappe van 184 kilometer de snelste sprinter van een uitgedund peloton in Castelo Branco. Eerder deze ronde wist Babor namens Caja Rural-Seguros RGA al een keer tweede en derde te worden. João Matias is de nieuwe leider.

De rit kende bijna 2.300 hoogtemeters, mede door de Serra de São Miguel (4,9 km aan 3,7%) en Retaxo (13,6 km aan 2,3%) in de laatste veertig kilometer. De vierkoppige vluchtgroep, waar de Nederlander Yanne Dorenbos (stagiair bij Equipo Kern Pharma) deel van uitmaakte, hield stand tot op tien kilometer van de meet.

In volle finale lag nog een strook van 700 meter aan 7%, maar daar gebeurde niets meer. Een grote groep ging daardoor sprinten om de zege. Euskaltel-Euskadi had de beste lead out, maar Andoni López de Abetxuko strandde op de tweede plaats. Hij werd op de steentjes overklast door Babor. Thuisrijder João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) eindigde op de derde plaats.

Matias, die zaterdag de derde etappe won, heeft door die derde plaats wel genoeg bonificaties verzameld om de leiderstrui over te nemen in de Volta a Portugal. Zijn achterstand van twee seconden op Rafael Reis heeft hij omgezet in een voorsprong van twee seconden. Er staan nog zes etappes (en een rustdag) op het programma in Portugal.

🇵🇹 #VoltaPortugal ¡Quien la sigue, la consigue! Gran victoria de @Daniel_Babor1 en Castelo Branco tras rozarlo en dos ocasiones. Enorme trabajo del equipo un día más.#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/NiCxr4PkVT — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) August 13, 2023