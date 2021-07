Dan Martin, Nicolas Roche en Eddie Dunbar namens Ierland naar Tokio

Ierland heeft bekendgemaakt welke renners later deze maand in actie komen op de Olympische Spelen van Tokio. Dan Martin, Nicolas Roche en Eddie Dunbar rijden alle drie de wegwedstrijd, terwijl Roche ook uitkomt op de tijdrit.

Roche gaat op voor zijn vierde Olympische Spelen. In 2008 maakte de DSM-renner zijn debuut in Beijing en vervolgens kwam hij ook in Londen en Rio de Janeiro in actie. Voor zijn neef Dan Martin (Israel Start-Up Nation) worden het de derde Spelen. Eddie Dunbar maakt voor het eerst deel uit van de Ierse olympische wegploeg. Sam Bennett ontbreekt in de ploeg, voor de sprinter is het bergachtige parcours te zwaar.

“Het is een hele eer om mee te doen in Tokio, hier heb ik van gedroomd”, liet Dunbar via de Ierse wielerbond weten. “Banteer, waar ik vandaag kom, is echt olympisch erfgoed. De allereerste Ierse goudenmedaillewinnaar kwam uit de buurt waar ik woon. Dat maakt het extra speciaal.”