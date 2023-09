vrijdag 22 september 2023 om 11:34

Damiano Caruso en Santiago Buitrago verlengen bij Bahrain Victorious

Bahrain Victorious heeft een slag geslagen op de transfermarkt. Het WorldTeam uit het Midden-Oosten heeft klimmers Damiano Caruso en Santiago Buitrago langer aan zich gebonden. Ook Yukiya Arashiro heeft zijn contract verlengd.

De inmiddels 35-jarige Caruso denkt al aan het einde van zijn carrière, maar wil nog zeker twee jaar koersen. “Deze verlenging was puur een formaliteit. Ik voel mij deel van een familie die mij erg bevalt, als atleet en als persoon”, vertelt de nummer twee van de Giro d’Italia 2021. “Het idee dat ik bij Bahrain Victorious mogelijk mijn carrière kan afsluiten, vind ik wel leuk.”

Buitrago had al een contract tot eind 2024, maar dat is opengebroken en verlengd tot eind 2026. “De laatste vier seizoenen heeft de ploeg mij geholpen in mijn groei”, aldus de Colombiaan, die al twee etappes in de Giro won en derde werd in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik blijf geloven in het plan dat de ploeg heeft voor mij. Ik hoop dat ik de ploeg zoveel mogelijk successen kan bezorgen, om het vertrouwen terug te betalen.”

Ook de ervaren Arashiro, 39 jaar oud, blijft nog een jaar langer bij Bahrain Victorious. Voor de Japanner wordt 2024 zijn achtste jaar bij het team. “Zij waarderen mijn werk als helper en respecteren mijn carrière”, zegt Arashiro. “Ik geloof dat ik nog steeds iets kan bijdragen en dat er taken zijn die mij goed passen. Ik kan niet wachten om nog een jaar te koersen en te genieten van een jaar in de WorldTour.”