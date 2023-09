zondag 3 september 2023 om 18:42

Daan van Sintmaartensdijk schrijft Omloop van Valkenswaard op zijn naam

Daan van Sintmaartensdijk heeft de Omloop van Valkenswaard op zijn naam geschreven. De 25-jarige Nederlander won de sprint van een kleine groep en bezorgde zo VolkerWessels de zege. Nathan Szekely (Scorpions) en Casper van der Woude (Metec-Solarwatt) eindigden als tweede en derde.

VolkerWessels stond met kopman Coen Vermeltfoort aan de start van de Nederlandse koers, maar in de slotfase van de Omloop van Valkenswaard werd er heel wat aangevallen. Zo reed er ook een groepje weg met daarin de snelle Van Sintmaartensdijk. Hij speelde het ploegenspel en spaarde zich voor de sprint, waarna de Nederlander zijn vier medevluchters klopte.

Het is niet de eerste keer dat Van Sintmaartensdijk zegeviert dit seizoen. Zo won hij eerder dit jaar ook al een etappe in de Poolse rittenkoers Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques.