maandag 25 september 2023 om 08:19

Daan Hoole ziet Kooij naar brons sprinten op EK wielrennen 2023: “Goede koers van ons”

Video Een tevreden Daan Hoole na het EK in Drenthe. De Nederlander zag Olav Kooij – voor een dag zijn ploeggenoot – derde worden op VAM-berg. “Een mooi resultaat en een goede koers voor ons”, concludeert de renner van Lidl-Trek.

Toch was er ook pech voor de Nederlandse ploeg. “Op een gegeven moment hadden we pech met die valpartij, waar we eigenlijk twee man verloren”, doelt Hoole op Bauke Mollema en Nils Eekhoff. “We moesten best wel hard rijden om terug te komen. Maar voor de rest een goede koers, altijd redelijk goed gepositioneerd.”

“Zelf had ik wat pech dat mijn wiel loskwam. Toen ben ik op een gegeven moment moeten stoppen. Ik kwam weer aansluiten, maar dan zit je achter de gelosten. Hoe dat kon gebeuren? Ik heb geen idee, ik weet niet of er iemand in mijn wiel is gereden of zo. Dat was wel klote, maar ik denk dat Olav en Mike (Teunissen, red.) het supergoed hebben gedaan door met zijn tweeën in die groep te zitten. Derde en vijfde. Olav hoopt natuurlijk altijd op meer, maar ik denk dat het een mooi resultaat is.”

Het plan vooraf was om de kaart van Kooij te trekken, met Teunissen als tweede man. “We moesten hem steeds goed positioneren voor de klim. Je zag dat het met de wind niet heel zwaar uit elkaar werd gereden, maar we hadden bij de vrouwen al gezien dat je met die opeenhoping wel voor verschil kon zorgen. Ze zaten op het juiste moment in de goede positie en dan heel sterk waren, zodat ze mee konden.”

Hoe was het om een EK in Nederland te rijden? “Toch wel speciaal. Het publiek kent je toch beter dan in andere landen. Je hoort vaker je naam, dat is toch wel mooi. Er stonden echt wel veel mensen langs de kant.”