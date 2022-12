Cyril Barthe vindt met Burgos-BH nog een nieuwe ploeg

Cyril Barthe zal ook volgend jaar te zien zijn in het peloton. De 26-jarige coureur reed de voorbije seizoenen voor B&B Hotels-KTM, maar Barthe moest na het ineenstorten van de ploeg op zoek naar een nieuwe werkgever. Burgos-BH blijkt de reddingsboei voor de Fransman.

Voor Barthe is het niet de eerste keer dat hij zal uitkomen voor een Spaanse ploeg. Hij begon zijn profcarrière namelijk in dienst van een andere Spaanse formatie, Euskadi Murias. Na twee seizoenen stapte hij over naar het Franse B&B Hotels-KTM. Barthe is nog altijd op zoek naar zijn eerste profoverwinning, maar was in zijn eerste profjaren wel goed voor de nodige ereplaatsen.

Zo werd de zeker niet trage Barthe dit jaar nog zesde in de Tour du Finistère, elfde in de Vierdaagse van Duinkerke en twaalfde in het Circuit Franco-Belge. Verder mocht hij al drie keer (in 2020, 2021 en 2022) zijn opwachting maken in de Tour de France. Barthe wist ook telkens eindbestemming Parijs te bereiken. In 2019 reed hij, in dienst van Euskadi-Murias, ook al eens de Vuelta a España.

Barthe is vanzelfsprekend erg blij met zijn nieuwe werkgever. “Toen er eenmaal een akkoord was, was ik echt door het dolle heen. Ik zie de ploeg nog jaarlijks groeien. Ik heb ook nog altijd de ambitie om te verbeteren als renner, en om nog betere resultaten te boeken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed jaar tegemoet zullen gaan.”

Zoveelste aanwinst

Barthe is zeker niet de enige aanwinst van Burgos-BH voor komend seizoen. De ploeg van Jetse Bol wist zich eerder al te versterken met Antonio Angulo, Miguel Ángel Férnandez, Antonio Eric Fagúndez, Clément Alleno, Rodrigo Alvarez, Alejandro Franco en Andrés Camilo Ardila.