Cyclocross Gullegem, Challenge Mallorca, Ruta del Sol dinsdag 24 december 2019 om 09:09

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. Vandaag onder andere over de Cyclocross Gullegem, Challenge Mallorca en de Ruta del Sol.

Cyclocross Gullegem

Op 4 januari staat de Hexia Cyclocross te Gullegem op het programma. Het betreft geen klassementscross, maar kan de organisatie rekenen op een mooi deelnemersveld. Grote publiekstrekker is Mathieu van der Poel. De titelverdediger krijgt in de mannenwedstrijd weerwerk van onder meer Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch, Xandro Meurisse en Zdenek Stybar.

Bij de vrouwen belooft de wedstrijd spannend te worden. Naast de Nederlandse veldritsensaties Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado, zakt ook Europees kampioene Yara Kastelijn begin januari af naar Gullegem. Daarenboven starten met Loes Sels (2019) en Jolien Verschueren (2018) de rensters die de afgelopen twee edities op hun palmares mochten schrijven. Verder staan Jolien Verschueren, Eva Lechner en de jonge Shirin van Anrooij af naar de West-Vlaamse cross.

Challenge Mallorca

Op het Spaanse eiland Mallorca is het goed trainen, maar gekoerst wordt er ook ieder jaar. Nee, een overwinning in een van de eendagswedstrijden die onder de vlag van ‘Challenge Mallorca’ worden georganiseerd levert je geen plekje op in de eregalerij van de wielersport, maar de vier koersen worden graag gebruikt als indicatie van het vormpeil.

De openingsdag lijkt geknipt voor de sprinters, want de Puig de Sant Salvador worrdt ditmaal niet beklommen in de Trofeo Ses Salines – Felanitx. De Trofeo Serra de Tramuntana Sóller – Deià zal al een stuk pittiger zijn, met de top van de Coll de Sóller op een goede tien kilometer van de meet.

De derde eendagswedstrijd finisht in Port d’Ándratx met een aankomst bergop. In de wijk Mon Port gaat het nog drie kilometer à tien procent omhoog. De vierde en laatste Trofeo is weer een koers waar de sprinters blij van zullen worden. De eindstreep ligt traditiegetrouw op de Passeig Marítim in Palma.

Challenge Mallorca 2020

Donderdag 30 januari: Trofeo Ses Salines – Felanitx (170,7 km)

Vrijdag 31 januari: Trofeo Serra de Tramuntana Sóller – Deià (140,1 km)

Zaterdag 1 februari: Trofeo Pollença – Port d’Ándratx (168,9 km)

Zondag 2 februari: Trofeo Playa de Palma – Palma (159,6 km)

Ruta del Sol

De organisatie van de Ruta del Sol maakte eveneens haar routeschema openbaar. De renners die in de voorjaarsronde voor een klassement willen gaan zullen op de eerste dag al bij de les moeten zijn. De verwachting is dat dag drie en vijf allesbepalend zullen zijn voor de eindzege. De derde etappe is een rit door de Sierra Mágina, op de slotdag wacht een tijdrit van 13 kilometer op de coureurs.

De jongste editie van de Vuelta a Andalucia werd gewonnen door Jakob Fuglsang. Hij haalde het nipt voor Ion Izagirre en Steven Kruijswijk.

Vuelta a Andalucia – Ruta del Sol 2020

19 februari: Alhaurín de la Torre – Grazalema (173,9 km)

20 februari: Sevilla – Iznájar (198,7 km)

21 februari: Jaén – Úbeda (175,9 km)

22 februari: Villanueva Mesía – Granada (126 km)

23 februari: Mijas – Mijas TT (13 km)