Crossgevoel ontbrak bij Wout van Aert: “Teveel fouten gemaakt om kort te eindigen” zaterdag 4 januari 2020 om 17:27

Wout van Aert liet zich zaterdag zien tijdens de Cyclocross Gullegem, pas zijn tweede veldrit dit seizoen. De veldrijder van Jumbo-Visma moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. “Ik ben nog op zoek naar het crossgevoel. Ik maakte teveel fouten vandaag om kort te eindigen”, vertelde de enigszins teleurgestelde Van Aert na afloop aan Play Sports.

“Het was lastig”, gaat hij verder. “Ik had vandaag minder frisse benen.De eerste helft van de cross kwam ik goed door dankzij een goede start en kon voorin meerijden omdat het tactisch was. Toen Mathieu ging, kon ik niet meer volgen. Hij zat met meer reserve.”

“Ik moet het nog niet van de grote conditie hebben en dan zou het mooi meegenomen zijn om wat minder fouten te maken. Dat zal automatisch verbeteren als ik meer crossen rijd en wat meer uren in het veld maak. Ik heb deze week wel iets meer in het veld getraind, maar ik heb toch wat extra uren nodig”, is hij duidelijk.

Volgende weeks start Van Aert op het BK in Antwerpen. Voor het eerst in jaren staat de drievoudig wereldkampioen niet als topfavoriet aan de start. En dat ligt Van Aert wel: “Ik kijk er naar uit. Ik heb niets te verliezen en dat is een leuke uitgangspositie.”