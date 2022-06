Christian Scaroni boekt eerste profzege in openingsrit Adriatica Ionica Race

De openingsetappe van de Adriatica Ionica Race is een prooi geworden voor Christian Scaroni. De Italiaan, die sinds de schorsing van zijn ploeg Gazprom-RusVelo voor de nationale selectie koerst, bleef in Monfalcone zijn landgenoot Filippo Zana en de Spanjaard Raúl García voor. Voor Scaroni was het zijn eerste profzege.

De Adriatica Ionica Race, een etappekoers in de bovenste helft van de Italiaanse laars, begon met een 193,8 kilometer lange rit van het redelijk hooggelegen Tarvisio naar kustplaats Monfalcone. In het begin was het kort klimmen, maar daarna ging het parcours lange tijd in dalende lijn. Met nog twintig kilometer te gaan, kwamen de renners al een eerste keer voorbij aan de aankomst. Daarna volgde nog een lokale ronde met enkele korte klimmetjes.

Vroeg in de etappe ontstond een kopgroep met vier man, met daarbij Matteo Donegà (Friuli ASD), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) en Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Zij mochten ruim vier minuten wegrijden, maar toen het peloton in de tweede helft van de koers versnelde, begon hun voorsprong terug te lopen en uiteindelijk kwam alles weer bij elkaar.

Een nieuwe aanval volgde van Giro d’Italia-deelnemer Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Veljko Stojnić (Corratec), Santiago Umba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Paul Double (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), donderdag de nummer zes in de Giro dell’Appennino. Deze vier renners pakten twintig seconden op het peloton, maar ook zij bleven niet weg. In de laatste vijf kilometer voorkwam een handvol renners toch nog een geijkte massasprint.

Scaroni klopt Zana en García

Christian Scaroni won de sprint van een kopgroepje, dat met een kleine voorsprong de finish in Monfalcone bereikte. De 24-jarige Italiaan, in 2015 nationaal juniorenkampioen, versloeg zijn beloftevolle landgenoot Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) en voormalig Spaans U23-kampioen tijdrijden Raúl García (Kern Pharma) in een sprint. Scaroni rijdt sinds de schorsing van zijn ploeg Gazprom-Rusvelo zijn wedstrijden met de Italiaanse selectie.