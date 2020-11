Cristián Rodríguez voor twee jaar naar Total Direct Energie

Cristián Rodríguez verlaat na drie seizoenen Caja Rural-Seguros RGA en zal in 2021 uitkomen voor een Franse formatie. De 25-jarige Spanjaard tekent een tweejarig contract bij Total Direct Energie, de ploeg van Niki Terpstra.

Rodríguez begon zijn profloopbaan in 2016 bij Wilier-Southeast en reed de voorbije seizoenen dus voor Caja Rural. De relatief jonge klimmer wacht nog altijd op zijn eerste profzege, maar was al wel goed voor enkele mooie ereplaatsen. Dit jaar werd hij nog negende in de rondes van Hongarije en Portugal.

Voor Total Direct Energie is het niet de eerste Spaanse aanwinst voor 2021. Een paar weken geleden tekende Victor de la Parte al een overeenkomst voor één jaar. De ervaren ronderenner kwam dit jaar nog uit voor CCC.

De ploeg van manager Jean-René Bernaudeau wist zich ook al te versterken met Fabien Doubey, Alexandre Geniez, Pierre Latour en Alexis Vuillermoz.