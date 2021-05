Cristián Rodríguez grote winnaar in Tour du Rwanda

De dertiende editie van de Tour du Rwanda (2.1) is gewonnen door Cristián Rodríguez. De Spanjaard van Total Direct Energie begon als leider aan de afsluitende etappe rond Kigali en kwam ook als eerste over de streep in de slotrit.

De renners konden zich in de slotetappe van de Tour du Rwanda 2021 opmaken voor een spannende strijd. Het verschil tussen de nummers één (Cristián Rodríguez), twee (Jhonatan Restrepo) en drie (James Piccoli) in het algemeen klassement was amper vijf seconden. Het was allemaal nog speelbaar, zeker omdat de overgebleven coureurs nog een lastige etappe kregen voorgeschoteld rond Kigali.

Rolland opnieuw in de aanval

De renners kregen meerdere keren de beklimming naar Rebero (3,5 km aan 5,7%) en de Muur van Kigali (0,5 km aan 8,4%) op hun bord, om vervolgens te finishen na een stevige klim van iets meer dan vijf kilometer aan 6,5%. Na goed twintig kilometer in het zadel probeerden zes renners weg te springen uit het peloton. Pierre Rolland, die eerder deze week al een etappe wist te winnen, en Bernard Suaza waren de laatste overlevers van de vroege vlucht.

De Fransman en Colombiaan werden op de slotklim van Mont Kigali echter ingerekend door de groep der favorieten. Vervolgens was het de beurt aan de klassementsrenners en was het leider Rodríguez die zijn kaarten op tafel gooide. De 26-jarige renner van Total Direct Energie, die nog op zoek was naar zijn eerste ritzege in Rwanda, bleek op de slotklim de sterkste renner en kwam uiteindelijk als eerste over de streep.

Rodríguez zet kers op de taart

Het is voor Rodríguez, bezig aan zijn eerste seizoen voor de Franse formatie van Jean-René Bernaudeau, zijn eerste grote succes als wielerprof. De Spanjaard wist in zijn eerste jaren als beroepswielrenner nog geen profzeges te boeken, maar deze week is het dus raak in Rwanda. Rodríguez werd op het dagpodium geflankeerd door de Canadees Piccoli en de Eritreeër Nahom Zerai.

BREAKING: Cristian Rodriguez from @TDE_ProCycling wins the 13th edition of Tour du Rwanda after winning Stage 8. #TdRwanda2021 pic.twitter.com/tbu78tUHRj — #TdRwanda2021 🇷🇼🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) May 9, 2021