Cristian Camilo Muñoz koerst ook in 2021 voor UAE Emirates

Cristian Camilo Muñoz kan in alle rust toewerken naar het nieuwe wielerseizoen. De 24-jarige Colombiaanse klimmer heeft namelijk zijn aflopende contract bij UAE Emirates verlengd met één seizoen, zo laat Muñoz weten aan Ciclismo Internacional.

Muñoz was twee jaar geleden nog een uitblinker in de beloftencategorie. Hij won dat jaar een zware bergetappe in de Giro d’Italia U23 en werd zevende in het eindklassement. In de Tour de l’Avenir eindigde hij als achttiende. Verder werd hij tussen de profs zevende in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, met aankomst op de Alto de Colorado.

UAE Emirates was er al snel bij om Muñoz in de herfst van 2018 een tweejarig contract voor te schotelen. De beloftevolle klimmer wacht nog altijd op zijn debuut in een grote ronde, maar reed al wel enkele prestigieuze rittenkoersen en eendagswedstrijden.

Hij werd eerder dit jaar nog tiende op het Colombiaans kampioenschap tijdrijden, negende in de wegrit en achttiende in de Vuelta a Colombia 2.1.