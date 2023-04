CPA-voorzitter Adam Hansen oppert kaartensysteem om koersrisico’s te verlagen

Adam Hansen, tegenwoordig voorzitter van rennersvakbond CPA, vraagt zich op Twitter af of wielrennen niet veiliger gemaakt kan worden met een kaartensysteem.

De oud-prof heeft namens de CPA een enquête uitgezet onder profwielrenners met de vraag: “Geloof je dat renners minder risico nemen in koers als zij gestraft kunnen worden met een gele of rode kaart, met als gevolg dat zij tegen een schorsing aanlopen?”

171 wielrenners stemden vervolgens op ja. Geen wielrenner denkt dat het niet helpt.

Hansen trekt vervolgens zijn conclusies: “Het ziet er naar uit dat de renners dit willen. Als je verantwoordelijk wordt gehouden voor een fout, zal je twee keer nadenken voordat je anderen in gevaar brengt.”

It seems the riders would really want a rule like this put in place. If you are held accountable with a punishment, then you would think twice about taking risks and putting other riders in danger. pic.twitter.com/jI5Jvmd3dq

