Coupe de France 2021 telt zestien manches

De Coupe de France, voor Franse ploegen een belangrijk regelmatigheidsklassement, telt dit jaar zestien manches. De renners beginnen op 31 januari met de Grand Prix la Marseillaise en eindigen op 3 oktober met de Tour de Vendée.

Vorig jaar moest de organisatie achter de Coupe de France nog overgaan tot enkele creatieve aanpassingen vanwege het coronavirus. Er kwam uiteindelijk een aangepaste kalender van slechts negen manches, maar de coronapandemie gooide uiteindelijk nog flink wat roet in het eten.

Dit jaar hoopt de organisatie een volledige kalender van zestien eendagskoersen af te werken. Bekende wedstrijden als de GP Denain, Parijs-Camembert, Tro-Bro Léon en de GP de Fourmies maken deel uit van de Coupe de France.

Vorig jaar ging de eindzege in de Coupe de France naar Nacer Bouhanni. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic wist heel wat punten te verzamelen door te zegevieren in de Grand Prix d’Isbergues en Parijs-Chauny. Ook werd hij derde in Parijs-Camembert.

Coupe de France 2021 – Kalender

Grand Prix la Marseillaise (31 januari)

GP de Denain (18 maart)

Classic Loire Atlantique (27 maart)

Cholet Pays de la Loire (28 maart)

Route Adélie de Vitré (2 april)

La Roue Tourangelle (4 april)

Parijs-Camembert (13 april)

Grand Prix Morbihan (15 mei)

Tro-Bro Léon (16 mei)

Tour du Finistère (22 mei)

Boucles de l’Aulne (23 mei)

La Polynormande (15 augustus)

Tour du Doubs (5 september)

Grand Prix de Fourmies (12 september)

Grand Prix d’Isbergues (19 september)

Tour de Vendée (3 oktober)