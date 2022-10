Cosnefroy voert AG2R Citroën aan in Parijs-Tours: “Lombardije ligt me minder”

AG2R Citroën heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Parijs-Tours. Benoît Cosnefroy is komende zondag de kopman van de Franse formatie. De winnaar van de Grand Prix Cycliste de Québec is blij om na een jaar afwezigheid weer aan de start te staan van de eendaagse in eigen land, zegt hij op de site van AG2R Citroën.

Vorig jaar deed Cosnefroy mee aan de Ronde van Lombardije, maar kwam hij hard ten val. “Nadat ik Il Lombardia ontdekt heb in 2021, ben ik blij om terug te zijn in Parijs-Tours. De Italiaanse koers is echt voor de klimmers en het past minder bij mijn kwaliteiten. Parijs-Tours is voor mij al meermaals succesvol verlopen sinds ik prof ben, met twee podiumplaatsen in het bijzonder”, aldus Cosnefroy. Hij was derde in 2018 en tweede in 2020.

Afgelopen dinsdag kwam Cosnefroy nog in actie in de Tre Valli Varesini. Hij eindigde als vijfde in de door Tadej Pogacar gewonnen wedstrijd. “Ik was tevreden met mijn gevoel daar. Het was even afwachten hoe het zou gaan na mijn lange reis vanuit Australië”, doelt de puncheur op de terugreis na het WK in Wollongong.

Naast Cosnefroy, staan ook Stan Dewulf, Dorian Godon, Antoine Raugel, Michael Schär, Clément Venturini en Oliver Naesen zondag ook aan het vertrek voor AG2R Citroën. Naesen was derde in 2019, Dewulf vierde in 2021.

Selectie AG2R Citroenn voor Parijs-Tours (9 oktober):

Benoît Cosnefroy

Stan Dewulf

Dorian Godon

Oliver Naesen

Antoine Raugel

Michael Schär

Clément Venturini