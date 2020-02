Cosnefroy spreekt van ‘perfecte start’ na zeges in Marseille en Bessèges zondag 9 februari 2020 om 18:29

Met overwinningen in de GP la Marseillaise en het eindklassement van de Ster van Bessèges is Benoît Cosnefroy goed aan 2020 begonnen. Of zoals hij het zelf zegt: “Het is een perfecte start. De winst in Marseille was ideaal en voor Bessèges vroeg ik mij af: Waarom niet?”, aldus Cosnefroy tegen DirectVélo.

De coureur van AG2R La Mondiale begon met een voorsprong van 24 seconden op Alexys Brunel (Groupama-FDJ) aan de slottijdrit. “Ik had wel een beetje spanning, want ik reed lang op hetzelfde tempo als Brunel. Op het vlakke zou ik langzamer zijn, dus hoopte ik dat ik een goede slotklim reed. Ik hield mij dan ook aan het plan dat we hadden gemaakt”, vertelt Cosnefroy.

Uiteindelijk hield hij ten opzichte van Brunel veertien seconden over. Tijdritwinnaar Alberto Bettiol wist nog tweede te worden op dertien tellen van Cosnefroy. De Fransman was redelijk onzeker voor de start van de Ster van Bessèges.

“Ik ben nog niet vaak voor een klassement gegaan. Ik beschouwde het daarom als een leermoment. Het brengt wel veel druk met zich mee, je moet elke kilometer je aandacht erbij hebben. Dat is niet makkelijk omdat ik dat niet gewend ben, maar het is wel heel erg mooi geëindigd”, lacht Cosnefroy.