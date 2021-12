Cosnefroy droomt van zege in Ardennenklassieker: “Dat is mijn grote doel”

Benoît Cosnefroy heeft al aardig wat mooie koersen op zijn palmares staan, maar is nog op zoek naar die grote zege in een klassieker. De Franse puncheur van AG2R Citroën droomt harop van een overwinning in een Ardennenklassieker. “Ik weet niet of het ooit zal gebeuren, maar ik blijf er hard voor werken”, citeert Cyclingnews.

De 26-jarige Cosnefroy timmert de laatste jaren flink aan de weg, met overwinningen in heel wat Franse eendagskoersen. Zo versloeg hij vorig jaar in de Bretagne Classic niemand minder dan wereldkampioen Julian Alaphilippe. De explosieve Fransman was vorig jaar ook al aardig dichtbij een zege in een Ardennenwedstrijd: Cosnefroy finishte in 2020 namelijk als tweede in de Waalse Pijl, achter Marc Hirschi.

Koersen met en tegen Alaphilippe

Cosnefroy hoopt binnenkort wel die vette vis binnen te hengelen. Nu hij met de Bretagne Classic eindelijk een WT-wedstrijd heeft gewonnen, zet hij zijn zinnen nu op een Ardennenklassieker. “Dat zou wel echt een droom zijn. Het is echt een groot doel in mijn carrière.” Cosnefroy zal dan wel moeten afrekenen met onder meer Alaphilippe. Cosnefroy kan het heel goed vinden met zijn drie jaar oudere landgenoot, maar is zeker niet bang voor de regerende wereldkampioen.

“Julian is in zijn wedstrijden zo’n beetje de beste renner ter wereld. Hij inspireert me enorm. Ik kijk altijd naar hoe hij een wedstrijd weet te winnen. Ik kan heel erg goed met hem opschieten. Het is een geweldige renner. Hij is erg gul in zijn inspanningen, toont altijd veel karakter en koerst met plezier. Dat vind ik mooi. We zullen mekaar volgend jaar vaak tegenkomen. Ik heb hem in het verleden al eens verslagen en ik hoop dat opnieuw te doen”, klinkt het ambitieus.