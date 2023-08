Coryn Labecki verlaat Jumbo-Visma: “Mijn doel is om weer te kunnen winnen”

Coryn Labecki vervoegt zich bij EF Education-Cannondale. De Amerikaanse renster verlaat de vrouwenploeg van Jumbo-Visma na twee seizoenen. “De Olympische Spelen van volgend jaar zijn ook een groot doel voor mij”, vertelt Labecki op de site van haar nieuwe ploeg.

Labecki heeft een speciale band met het Cannondale, het fietsenmerk waar ze nu mee gaat rijden. Haar allereerste fiets was er namelijk eentje van Cannondale. “Ik denk dat het heel speciaal is om te gaan koersen op de fiets waarmee ik voor het eerst ging fietsen. Ik heb hem trouwnes nog steeds, nu is het mijn alledaagse fiets.”

De Amerikaanse renster heeft ondertussen heel wat profzege op haar palmares, maar haar laatste zege dateert wel al van 2021. “Ik zou graag weerwat overwinningen behalen. Dat is mijn doel. Volgend jaar terug kunnen winnen, dat zou mooi zijn. Daarnaast zijn de Olympische Spelen ook een groot doel van mij.”