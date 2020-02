Corendon nieuwe sponsor Bike Aid-ploeg woensdag 19 februari 2020 om 11:43

Corendon wordt de nieuwe sponsor van de Bike Aid-wielerploeg. Dat maakte de continentale formatie bekend in Antalya, waar donderdag de Tour of Antalya van start gaat. Tot afgelopen seizoen was Corendon nog hoofdsponsor van Corendon-Circus, het huidige Alpecin-Fenix.

Bij Bike Aid rijden dit seizoen met Adne van Engelen en Jesse de Rooij twee Nederlanders. Het overgrote deel van de selectie is Duits, maar Bike Aid biedt ook plek aan meerdere Afrikaanse renners, waaronder oud-WorldTour-renner Mekseb Debesay van Dimension Data.

Ploegbaas Timo Schäfer is maar wat blij met het aantrekken van Corendon als sponsor. “We delen als ploeg de sleutelwaarden met Corendon. We zijn elk jaar gegroeid met nieuwe partners, maar we willen nu samen met Corendon groeien”, aldus Schäfer, die niet alleen maar sportieve successen wil boeken.

“We kijken als Bike Aid naar de sociale impact van sport. We willen opleidingsprogramma’s in Afrika ontwikkelen. Een eigen opleidingsbasis voor Afrikaanse talenten. Daarmee willen we ook levens veranderen op sociaal gebied. We willen als team nieuwe waarden creëren.”

Corendon heeft zich voor één jaar verbonden aan de continentale ploeg. De formatie zal ook dit seizoen door het leven gaan als Bike Aid, ondanks de komst van een nieuwe sponsor.