Coquard na winst in Ster van Bessèges: “Het was echt een lastige aankomst”

Bryan Coquard heeft er lang op moeten wachten, maar de Franse sprinter boekte donderdag eindelijk weer eens een zege. De renner bezorgde zijn nieuwe werkgever Cofidis een fraaie overwinning in de Ster van Bessèges, door na een pittige finale af te rekenen met Mads Pedersen.

Voor de 29-jarige Coquard is het zijn eerste overwinning in anderhalf jaar tijd. In 2020 was hij de beste in de openingsetappe van La Route d’Occitanie, maar sindsdien moest Coquard het doen met ereplaatsen. In de tweede etappe van de Ster van Bessèges was het echter weer raak voor de rappe man. Coquard versloeg op de slotklim in Rousson leider Pedersen en Tobias Halland Johannessen.

“Het was echt een bijzonder lastige aankomst. Ik dacht dat ik hem (doelt op Pedersen, red.) nooit zou passeren. Hij bleef maar op de pedalen staan”, liet Coquard na de wedstrijd weten in het flashinterview. “Ik ben erg trots dat ik nu weer mijn armen in de lucht mag steken in deze nieuwe trui. Ik hoop dat dit het begin is van een goede start voor de ploeg.”

Coquard, die zijn seizoen begon met een zesde plaats in de GP La Marseillaise, richt zich na de Ster van Bessèges op de Volta ao Algarve, het Vlaamse openingsweekend en Parijs-Nice. Verder zal hij in het voorjaar deelnemen aan de meeste (kassei)klassiekers.