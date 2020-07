Connor Swift verlengt bij Arkéa-Samsic donderdag 2 juli 2020 om 13:48

Voormalig Brits kampioen op de weg Connor Swift blijft trouw aan Arkéa-Samsic. De 24-jarige Swift heeft met twee jaar verlengd tot en met 2022.

Swift maakte in 2019 de oversteek van het continentale Madison Genesis naar Arkéa-Samsic om te werken voor de sprinttrein van André Greipel. De Duitser verliet het Franse ProTeam aan het einde van vorig seizoen, maar de Brit zag er Nairo Quintana en Nacer Bouhanni voor terug komen.

“Hij heeft dit jaar in Parijs-Nice laten zien Quintana goed te kunnen beschermen, terwijl hij ook makkelijk is te integreren in de sprinttrein van Bouhanni”, aldus manager Emanuel Hubert. “Daarom hebben we besloten om zijn contract te verlengen.”