Colorado Classic houdt hoop op editie in 2020 dinsdag 9 juni 2020 om 19:06

De Colorado Classic (27-30 augustus) gaat door met de voorbereidingen van hun wielerronde in 2020, ondanks de vele coronabesmettingen in de Verenigde-Staten. De vierdaagse vrouwenkoers hoopt dit jaar met een aangepaste editie te komen. “We willen de renners hoop bieden”, zo klinkt het in een persbericht.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl nog altijd veel mensen worden besmet met het virus. De organisatie van de Colorado Classic hoopt over minder dan drie maanden toch te beginnen met de vierde editie van de rittenkoers, zij het met veel minder publiek.

“We hebben gedacht aan het afgelasten of uitstellen van de koers, maar dat is een laatste optie. We voelen een sterke band met de renners, onze sponsors en de gemeenschap. We hebben nu besloten om er vol voor te gaan, maar we organiseren wel een alternatieve editie van de Colorado Classic. We zullen kleinschaliger gaan organiseren.”

Innovatief format

De organisatie wil van de vierde editie van de Colorado Classic vooral een ‘tv-evenement’ maken. “We kwamen vorig jaar al met een innovatief streamingsmodel en we hebben deze crisis aangegrepen om onze live-registratie nog verder uit te breiden. We zullen alle etappes live uitzenden, van start tot finish, met verder enkele nieuwe ontwikkelingen.”

Zo werkt de organisatie met verschillende camerastandpunten. “Verder komen we met ‘Zoom watch parties’ (Zoom is een interactief platform waarmee online vergaderingen, videoconferenties en chatsessies kunnen worden georganiseerd, red.), beelden van achter de schermen en is het als fan mogelijk om tijdens de wedstrijd commentaar te leveren.”

Protocollen

De organisatie is met de Staat, steden en gezondheidsautoriteiten in gesprek om protocollen op te stellen. “We denken aan de gezondheid van alle betrokkenen.” Vorig jaar ging de eindzege naar Chloé Dygert-Owen, die op indrukwekkende wijze alle etappes wist te winnen. De mannenwedstrijd verdween in 2018 na twee edities van de kalender.