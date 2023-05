Colleoni last pauze in vanwege ‘fysieke problemen’: “Een moeilijke periode”

Kevin Colleoni zal de komende weken niet te zien zijn in het wielerpeloton. De 23-jarige Italiaan van Jayco AlUla kampt al maanden met ‘een fysiek probleem’ en heeft besloten om een pauze in te lassen.

Colleoni zal de komende weken niet op de fiets stappen om te trainen, en zal dus ook geen wedstrijden betwisten voor zijn Australische werkgever. De Italiaan kampt naar eigen zeggen al acht maanden met een fysiek probleem, waardoor hij niet in staat is om optimaal te presteren.

Na overleg met de artsen heeft de allrounder dan ook besloten om een pauze in te lassen. “Ik ga momenteel door een moeilijke periode. Ik heb sinds september last van een fysiek probleem. Na heel wat medische controles hebben we de knoop doorgehakt: ik trap nu bewust op de rem. Het is moeilijk om te accepteren, maar het is de enige remedie”, laat hij weten via zijn ploeg.

Allrounder

Colleoni is bezig aan zijn derde seizoen voor Jayco AlUla. De jonge Italiaan wacht nog op zijn eerste profoverwinning, maar reed de voorbije seizoenen al wel naar meerdere ereplaatsen. Zo werd hij vorig jaar nog derde in Czech Cycling Tour. Ook reed hij al top-10 in de Ronde van Hongarije en de Tour of Oman.