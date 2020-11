Cofidis versterkt zich met Luxemburger Jempy Drucker

Jempy Drucker heeft een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De ervaren Luxemburger, die moest vertrekken bij BORA-hansgrohe, zal volgend jaar uitkomen voor het Franse Cofidis.

De 34-jarige Drucker begon als veldrijder bij Fidea Cycling Team, maar besloot op een gegeven moment een wegcarrière na te jagen en reed achtereenvolgens voor Willems Veranda’s, opvolger Wanty-Gobert, BMC Racing Team en BORA-hansgrohe. Drucker reed twee seizoenen voor BORA-hansgrohe, maar zal volgend jaar dus uitkomen voor een Franse formatie.

“Cofidis kent een lange geschiedenis in het wielrennen. Ik kan niet wachten om voor mijn nieuwe formatie uit te komen en alles te geven voor mijn toekomstige ploegmaats. Ik ben een erg veelzijdige coureur. Ik kan Elia Viviani helpen in de sprints, maar ook Guillaume Martin bijstaan tijdens een rittenkoers”, zo laat Drucker weten in een persbericht.

Koerservaring

Teammanager Cédric Vasseur verwacht veel van ‘teamplayer’ Drucker. “Jempy heeft veel koerservaring en zal volgend jaar een belangrijke rol spelen. Jempy beschikt over de kwaliteiten om zijn rol te vervullen, waardoor onze kopmannen ook maximaal kunnen presteren. Hij zal ook een van de belangrijkste pijlers worden in de klassiekers.”

Drucker werd dit jaar nog zevende in de Ronde van Slowakije en vijfde in de Driedaagse Brugge-De Panne. Ook werd hij elfde in de BinckBank Tour en vijftiende in Gent-Wevelgem. In het verleden was hij al eens de beste in de Prudential RideLondon & Surrey Classic en in 2016 boekte hij een prestigieuze ritzege in de Vuelta a España.