Cofidis schuift Guillaume Martin naar voren voor Luik-Bastenaken-Luik

Guillaume Martin is zondag de kopman van Cofidis voor Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman hoopt komend weekend zijn veertiende plaats van vorig jaar te verbeteren. Een mogelijke bondgenoot in de finale is Jesús Herrada.

Martin reed in aanloop naar La Doyenne ook de Amstel Gold en Waalse Pijl. In beide wedstrijden kwam hij als zestiende over de finish. Luik-Bastenaken-Luik, de laatste en meteen ook zwaarste heuvelklassieker, moet Martin in principe nog iets beter liggen. Verder is het uitkijken naar de eerder genoemde Herrada en Simon Geschke.

De explosieve Herrada komt wellicht ook in aanmerking voor een goed resultaat, al wist hij in de weken voorafgaand aan Luik-Bastenaken-Luik geen indruk te maken. Oudgediende Geschke (35) kan met zijn ervaring een belangrijke rol spelen voor kopman Martin. De selectie bestaat verder nog uit Fernando Barceló, Rubén Fernández, Anthony Perez en Rémy Rochas.

Selectie Cofidis voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Fernando Barceló

Rubén Fernández

Simon Geschke

Jesús Herrada

Guillaume Martin

Anthony Perez

Rémy Rochas