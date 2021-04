Cofidis met Christophe Laporte naar Brabantse Pijl

Cofidis heeft bekendgemaakt welke zeven namen woensdag van start gaan in de Brabantse Pijl. Het Franse WorldTeam rekent daarin op Christophe Laporte, die onlangs naar de tweede plaats reed in Dwars door Vlaanderen.

Laporte is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen, nadat hij net als zijn ploeg Cofidis in 2020 een mager jaar kende. In de Ster van Bessèges won de 28-jarige renner de openingsetappe en het puntenklassement. Vervolgens was hij dertiende in Omloop Het Nieuwsblad en reed hij een hele rits ereplaatsen bij elkaar in Parijs-Nice. Na zijn tweede plek in Dwars door Vlaanderen achter de ongenaakbare Dylan van Baarle was hij elfde in de Ronde van Vlaanderen.

Voor Laporte wordt het zijn eerste kennismaking met de Brabantse Pijl. Wellicht kan ploeggenoot Nathan Haas hem wegwijs maken; de Australiër verscheen al vijfmaal aan het vertrek. In 2014 en 2015 legde de Australische renner bovendien beslag op de zesde plek. Emmanuel Morin, Kenneth Vanbilsen, Jelle Wallays en de neoprofs Thomas Champion en Eddy Finé maken de selectie van Cofidis compleet.

Cofidis voor De Brabantse Pijl 2021

Thomas Champion

Eddy Finé

Nathan Haas

Christophe Laporte

Emmanuel Morin

Kenneth Vanbilsen

Jelle Wallays