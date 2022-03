Coen Vermeltfoort wint slotetappe Tour de Normandie

Coen Vermeltfoort heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. De sprinter van VolkerWessels wist zondag in de straten van Caen de slotetappe van de Tour de Normandie te winnen.

De zevende en laatste rit in de Franse rittenkoers eindigde na 142 kilometer in een massasprint. Daarin was Vermeltfoort sneller dan de Fransman Paul Penhoët (Groupama-FDJ U23) en de Canadees Riley Pickrell (Israel Cycling Academy).

Het eindklassement werd gewonnen door thuisrijder Mathis Le Berre van Côtes d’Armor-Marie Morin-U. Zijn voorsprong op nummer twee Thomas Bonnet (Vendée U) was twee seconden. Paul Penhoët wist, door de bonificaties, de derde plek in de wacht te slepen. Hij stootte Tim Marsman van Metec-Solarwatt, van het eindpodium.

Van de zeven etappes in de Tour de Normandie (UCI 2.2) zijn er deze week vier door Nederlanders gewonnen. Casper van Uden won tweede keer een sprint, Tim Marsman was zaterdag de beste en Vermeltfoort maakte het kwartet compleet.