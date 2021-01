Coach Wilbert Broekhuizen verruilt BEAT Cycling voor Team DSM

Wilbert Broekhuizen verlaat BEAT Cycling voor een avontuur op WorldTour-niveau. De Nederlander versterkt de coachingsstaf van Team DSM, de ploeg van manager Iwan Spekenbrink.

Wilbert Broekhuizen was als coach werkzaam bij de Nederlandse Continental-formatie BEAT Cycling. Zijn broer Geert is de manager van de ploeg van onder meer Jan-Willem van Schip en Marten Kooistra. “Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van Team DSM”, zo laat de nieuwe coach van de WorldTour-ploeg weten in een perscommuniqué.

Broekhuizen: “Ik kijk ernaar uit om op het allerhoogste niveau te coachen en met een gemotiveerde groep te gaan werken. Ik geloof dat je met een goede samenwerking veel meer kunt bereiken en Team DSM werkt met eenzelfde filosofie. Ik denk dat ik mijn plek zal vinden en ik kan niet wachten om te beginnen.”

Motivator

“Hij heeft echt indruk op ons gemaakt met zijn kwaliteiten als coach en organisatorische vaardigheden”, spreekt sportief directeur Rudi Kemna lovend over Broekhuizen. “We denken dat hij een geweldige motivator is voor onze renners en stafleden. We hebben er vertrouwen in dat hij een geweldige aanwinst is. We kijken ernaar uit om onze technische staf nog verder te versterken.”