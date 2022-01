Coach Paul Van den Bosch over metamorfose Thibau Nys: “Hij maakte mentale klik”

Interview

Paul Van Den Bosch begeleidt niet alleen een aantal renners van Lotto Soudal, maar ook Thibau Nys. In een interview met WielerFlits praat de sportcoach over de metamorfose van zijn pupil. En deelt hij een sneer uit naar bondscoach Sven Vanthourenhout. “Hij deed uitspraken over Thibau in de media, maar mij heeft hij nooit gecontacteerd om te vragen wat er scheelde.”

Thibau Nys (19) wordt beschouwd als een toptalent, maar van half november tot eind december sputterde de motor. Tot op 30 december plots het tij keerde: hij won de beloftencros in Loenhout en ook in de daaropvolgende wedstrijden in Baal en Herentals toonde hij zich de sterkste. WielerFlits sprak na Nys’ overwinning in Herentals met Paul Van Den Bosch, die na vader Sven nu Thibau onder zijn hoede heeft.

Wat was er die anderhalve maand aan de hand met Thibau Nys?

“Ik heb er ook de vinger niet kunnen opleggen. Zij wegcampagne was uitstekend. Zijn start in het veld ook, met een 12de plaats bij de elite in Gieten. Dan brak hij zijn sleutelbeen bij die val in de VS (Waterloo, red), maar bij zijn terugkeer werd hij meteen derde op de Koppenberg en pakte hij brons op het EK. En dan plots stokte het, zonder dat er een aanwijsbare reden was.”

“Opmerkelijk was dat het op training wel super goed ging. Ik herinner me dat ik zijn ploegmaat Lars van der Haar aan de lijn had tijdens hun stage op Mallorca. ‘Paul, met Thibau scheelt er echt niets’, was Lars ook overtuigd. Maar in competitie kwam het er niet uit.”

Jij hebt pakken ervaring. Ga je dan niet verder zoeken?

“Nee. Ik kende uiteraard zijn testwaarden en die waren goed tot heel goed. Hij trapte zeven watt per kilogram over tien minuten. Ook zijn piekvermogen en zijn 30 seconden-waarden waren top. Eigenlijk al zijn prestatiebepalende waarden. Toegegeven, er was onrust, ook in de familie. Ik heb toen vooral rust gepredikt. Elke renner heeft wel eens recht op een mindere periode. Ik was overtuigd dat er niets aan de hand was.”

Hoe heb je dat Thibau zelf duidelijk gemaakt?

“Ik heb hem gevraagd een lijstje te maken. Op de linkerkant van het blad moest hij al zijn positieve ervaringen van 2021 (weg en veld) opsommen. Aan de rechterzijde zijn minder plezante ervaringen. Hij heeft daar grondig werk van gemaakt. Links stonden 20-25 ervaringen, rechts een stuk of vijf. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat maar weinig renners zo’n lijstje kunnen voorleggen. En dat hij van dat lijstje moest uitgaan. Dat het wel zou komen. Thibau is nog altijd maar 19, hé!”

“Als ik dan toch een reden moet verzinnen, dan denk ik spontaan wel aan zijn startpositie. Je mag het niet onderschatten om elke wedstrijd weer vanop de vijfde of zesde rij van start te moeten. Dan duik je als 30ste het veld in, je schuift op naar plek 20, maar bij het kleinste foutje val je opnieuw vijf plaatsen terug. Dat is frustrerend en heeft mentaal zeker een invloed gehad.”

Er was wel degelijk onrust. ‘Als ik vandaag de WK-selectie moet maken, blijft Thibau thuis’, vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout tien dagen geleden nog aan De Morgen.

“Mag ik het bijzonder jammer vinden dat een bondscoach zo’n uitspraken doet over een renner die Europees kampioen werd op de weg, 6de op het WK in Leuven, derde in de Koppenbergcross en derde op het EK? Ik vind dat zelfs waanzin. ‘Hij is niet meegegroeid zoals zijn leeftijdsgenoten zijn gegroeid’, vertelde hij erbij. “Natuurlijk is Thibau wel gegroeid!”

Kleine randbemerking daarover: na zijn zege in Loenhout gaf Thibau wel zelf aan dat hij tot dan die selectie niet waard was.

“Daar gaat het nog niet echt om. Kijk, als een van zijn key-players van de komende jaren door een moeilijke periode gaat, moet een bondscoach dan niet eens contact opnemen met de entourage van de renner in kwestie? Om te vragen wat er aan de hand is. Ik heb Vanthourenhout voor het laatst gehoord in de aanloop naar het EK op de weg. Of ik het een goed idee vond dat hij hem zou meenemen naar dat EK. Daarna heb ik hem niet meer gehoord. Zo ga je toch niet om met een renner van de toekomst? We kennen elkaar nochtans goed genoeg (Van Den Bosch was in het verleden ook coach van Vanthourenhout, red).”

En dan was er plots Loenhout…

“Waar hij een goede start had en meteen het goede gevoel op de fiets vond. En dan volgt die mentale klik. Hij vond de drive terug, de speelsheid. Meer dan dat was er niet aan de hand. Het is niet via harder te trainen dat hij plots is beginnen te winnen, want in die drukke periode rijd je alleen maar wedstrijden.”

Intussen scoorde hij drie op drie en is hij topfavoriet voor het BK. En ongetwijfeld zeker van een WK-selectie.

“Topfavoriet is een groot woord. Wel een van de favorieten. En ik denk inderdaad dat hij laten zien heeft dat hij die WK-selectie waard is, wat hij op het Belgisch kampioenschap ook presteert. Daar kan geen discussie meer over bestaan.”

Werk je als coach nu meer met hem richting WK dan naar het BK toe?

“Specifiek naar het BK toewerken, dat gaat niet. Daarvoor volgden de wedstrijden de voorbije weken elkaar te snel op. Ik geloof daar niet in. Belangrijker is tussen de crossen door goed te herstellen en zoveel mogelijk de frisheid te bewaren. Na het BK evalueren we welke wedstrijden hij nog rijdt vooraleer hij naar de VS afreist. Een stage staat niet meer op de agenda.”

Even weg van de actualiteit. Op welke wielerdiscipline zie jij Nys junior de komende jaren focussen?

“Ik denk dat hij het veld en de weg zo lang mogelijk moet blijven combineren. Hij heeft kwaliteiten in beide en het is te vroeg om daar nu al keuzes in te maken of daar uitspraken over te doen. We moeten er wel over waken dat de twee op elkaar afgestemd zijn. Concreet: geen vol wegseizoen en geen vol veldritseizoen.”

Wat zijn wegambities betreft: moet hij zich verder bekwamen als sprinter? Of zie je ook een klassiek renner in hem?

“2022 wordt een jaar om uit te zoeken wat hij waard is in rittenkoersen. We hopen dat hij een meerdaagse wedstrijd van niveau kan rijden. Zoals de Ronde van de Toekomst. Dat zijn sprint goed is, dat weten we. Hij trapt indrukwekkende waarden. Die zijn onlangs nog getest in het Energy Lab.”

Jij werkt ook voor Lotto Soudal. Kan je de sprintwaarden van Thibau vergelijken met die van profs?

“We beschikken over bijzonder veel data, dat klopt. Namen wil ik niet noemen, maar ik kan zeggen dat hij in alle tests op WorldTourniveau scoort wat betreft watt per kilogram. Niet in absolute waarden, want veel renners hebben een hoger vermogen. Thibau weegt amper 64-65 kilogram. Maar in watt per kilo scoort hij hoog, zowel in zijn piekwaarden als in de waarden van zijn vijf seconden- tot tien minuten-test.”

Kortom, het talent is aanwezig?

“Klopt. Ik heb dat vroeger nooit willen uitspreken, omdat er nog een lange weg te gaan was. Maar intrinsiek beschikt hij over zeer veel kwaliteiten. Er zijn echter nog meer factoren die een rol spelen op de weg naar de absolute top. Maar de kwaliteiten zijn in elk geval aanwezig.”

Sven Vanthourenhout: “Ik heb voldoende contact met Thibau zelf” Omdat bondscoach Vanthourenhout recht op antwoord heeft, confronteerden we hem met de kritiek die Paul Van Den Bosch over hem uitte. Vanthourenhout gaat niet akkoord met wat zijn voormalige coach vertelt. “Ik heb wekelijks contact met Thibau zelf en ik krijg van hem de nodige data door. Dan vind ik het geen noodzaak ook nog eens continu met zijn coach in contact te staan”, klinkt het. “Ik moet dat nu niet doen, maar ik kan dat ook aantonen, mocht daaraan getwijfeld worden.” “Wat die uitspraak over de WK-selectie betreft: het bewuste interview in De Morgen waarin mij de vraag werd gesteld, was afgenomen en verschenen vóór de cross in Loenhout. Ik heb op die vraag inderdaad geantwoord dat ik Thibau niet zou meenemen naar Fayetteville, indien ik op dat moment de selectie zou moeten maken. Ik meen mij te herinneren dat hij dat ook zelf gezegd heeft in het interview na de wedstrijd.”