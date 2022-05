Coach Kurt Bogaerts legt uit waarom Tom Pidcock de Giro overslaat

INEOS Grenadiers begint morgen aan de Giro d’Italia zonder Tom Pidcock. In plaats van zijn debuut maken in de Italiaanse rittenkoers, zoals aanvankelijk gepland was, rijdt de Brit de komende weekenden mountainbikewedstijden. Kurt Bogaerts, Pidcocks trainer en mentor, legde in gesprek met Het Nieuwsblad uit waarom voor deze programmawijziging gekozen is.

“Je moet er (in de Giro, red.) 21 dagen op rij constant kunnen presteren en na dit voorjaar waren we daar niet zeker van”, zegt Bogaerts. “Globaal gezien was hij beter dan vorig jaar, alleen wisselde hij goede dagen te veel af met slechte. Daarvoor kennen we wel de reden, want voor de Strade Bianche werd hij ziek, waardoor ook Milaan-Sanremo in de soep draaide. Ook zijn Waalse Pijl was slecht, maar enkele dagen rust later zagen we wel weer een goede Tom in Luik-Bastenaken-Luik.”

Met Richard Carapaz en Richie Porte heeft INEOS Grenadiers twee klassementsmannen in de Ronde van Italië, waardoor Pidcock bovendien een beperkte vrijheid zou hebben om voor ritsucces te gaan. “Vorig jaar bij zijn groterondedebuut in de Vuelta waren die (klassementsmannen, red.) er niet, waardoor hij er wel de kans kreeg om zich soms een aantal dagen weg te steken. Hij kwam ook goed uit die Vuelta met het oog op het WK in Leuven, zijn grote doel toen.”

Tour de France

Ook in de Tour de France, die Pidcock na zijn uitstapje naar het mountainbiken mogelijk nog zou kunnen betwisten, richt INEOS zich vooral op het klassement. “Vergelijk het met de Giro”, zegt Bogaerts. “In enkele etappes zou hij (Pidcock, red.) eventueel zijn kans kunnen gaan, maar voor het klassement moet hij ook een ondersteunende rol kunnen spelen voor Martinez, Thomas en Adam Yates.”

Mits hij fris genoeg is, zou Pidcock deze functie kunnen vervullen en starten in de Ronde van Frankrijk. “Maar het is nog veel te vroeg om daarover te praten”, vervolgt Bogaert. Pidcock rijdt in mei eerst nog de Wereldbekers mountainbike in Albstadt (Duitsland) en Nové Mesto (Tsjechië), alvorens hij een rustperiode heeft. “Daarna volgt de heropbouw. In principe herbegint Tom in de Ronde van Zwitserland of La Route d’Occitanie. Vorig jaar zou hij al in Zwitserland starten, maar vlak ervoor brak hij zijn sleutelbeen.”

Drie wereldtitels in één jaar

Deelname aan de Ronde van Spanje is in ieder geval al uitgesloten voor Pidcock, aangezien deze wedstrijd samenvalt met het WK mountainbiken in het Franse Les Gets. Daar wil de 22-jarige renner, na zijn olympische titel, ook de regenboogtrui ophalen. Een regenboogtrui ophalen deed hij dit jaar trouwens al eens: in het Amerikaanse Fayetteville werd hij wereldkampioen veldrijden. “Drie wereldtitels in één jaar is inderdaad de ultieme droom”, zegt Bogaerts, vooruitwijzend naar de derde titelstrijd waar Pidcock mee bezig is: het WK op de weg in het Australische Wollongong.