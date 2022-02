Clément Champoussin moet Tour des Alpes Maritimes missen vanwege corona

AG2R Citroën moet het vanaf vrijdag in de Tour des Alpes Maritimes et du Var doen zonder Clément Champoussin. De 23-jarige Franse klimmer, ritwinnaar in de voorbije Vuelta a España, is besmet met het coronavirus.

Champoussin heeft geen last van symptomen, maar moet volgens de richtlijnen wel in isolatie en kan niet starten in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Fransman was een belangrijke pion binnen de selectie van AG2R Citroën. Champoussin reed eerder deze maand al een sterke Ster van Bessèges. Hij eindigde in drie (van de vijf) etappes bij de eerste tien en werd elfde in de afsluitende tijdrit.

Dorian Godon, Mikaël Cherel, Nans Peters, Damien Touzé, Andrea Vendrame en Lary Warbasse staan nog wel gewoon op de planning voor de driedaagse rittenkoers in Frankrijk. AG2R Citroën zal later vandaag de vervanger van Champoussin bekendmaken.