Clara Honsinger ziet kansen in Kortrijk: “Om te leren en beter te worden”

Zaterdag 27 november zal de tweede veldrit van de X²O Badkamers Trofee, de CAPS Urban Cross in Kortrijk, plaatsvinden. Hier hoopt de Amerikaanse Clara Honsinger haar leidersplaats in de Soudal Ladies Trophy te kunnen verdedigen. “Ik kijk er naar uit om mezelf uit te dagen op het technische parcours”, vertelt ze in het persbericht.

Ook vorig jaar reed Honsinger de X²O Trofee in Kortrijk en behaalde toen de tiende plaats. Ten opzichte van 2020 voelt ze zich comfortabeler. Waar ze toen vooral energie stopte in de randzaken, kan ze zich nu meer focussen op de wedstrijd. “Vorig jaar was ik geïntimideerd, nu ben ik meer ontspannen”, zegt ze zelf. Daarnaast geeft Honsinger aan nu meer respect te ervaren. Dit respect heeft ze ook zeker verdiend na haar overwinning in de Koppenbergcross van 1 november. Dit was tevens haar eerste overwinning in België en “betekent voor mij zoveel meer dan welke zege dan ook in de Verenigde Staten”.

Momenteel heeft de Amerikaanse een voorsprong van zeven seconden op Denise Betsema, dus ze zal haar best moeten doen om de eerste plaats vast te kunnen houden. Vooral omdat het parcours haar niet zo ligt: “Ik kom beter uit de verf op zware parcoursen en omlopen met veel hoogtemeters (…). Ik kijk er echter naar uit om mezelf uit te dagen op het technische parcours in Kortrijk, ik zie het als een kans om te leren en beter te worden.”

Eerder dit jaar won Honsinger al de eerste manche van de USCX Charm City Cross. Daarnaast finishte ze nog vier keer op het podium in haar thuisland. In België heeft ze dit jaar vijf wedstrijden gereden. Hier is ze, inclusief haar zege in de Koppenbergcross, vier keer binnen de top-10 geëindigd.