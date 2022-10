Clara Honsinger verslaat Zoe Bäckstedt in veldrit van Nommay

Clara Honsinger heeft zondag ook de tweede manche van de Coupe de France in Nommay op haar naam geschreven. De Amerikaans kampioene bleek dit keer te sterk voor toptalenten Zoe Bäckstedt en Amandine Fouquenet.

Honsinger was zaterdag al succesvol in Nommay en boekte vandaag een twee op twee in de Franse plaats. De 25-jarige Amerikaanse bleek een klasse apart in de tweede manche van de Coupe de France. Aan de streep bedroeg haar voorsprong op Bäckstedt (18) meer dan een minuut. De ook nog altijd maar 21-jarige Fouquenet werd derde op bijna twee minuten van de ontketende Honsinger.

Bij de mannen ging de zege – net als zaterdag – naar de Belg Gerben Kuypers. De 22-jarige crosser was duidelijk te goed voor de Fransman Sandy Dujardin en de Zwitser Loris Rouiller. Met Yentl Bekaert (4e) finishte er nog een Belg bij de eerste tien. Andere bekende namen in de top-10: de inmiddels 39-jarige Steve Chainel op plaats zes en Arnold Jeannesson op plaats acht. Die laatste kwam in het verleden op de weg uit voor Caisse d’Epargne, FDJ en Cofidis.

Britse crosser Cameron Mason succesvol op eigen bodem

Er werd vandaag ook gecrost in Groot-Brittannië. In Falkirk stond de tweede manche van de National Trophy Series op het programma. De zege bij de mannen ging naar de 22-jarige Cameron Mason. De beloftevolle veldrijder verwees zijn landgenoten Ben Chilton en Toby Barnes naar de meest ondankbare ereplaatsen. Millie Couzens kwam bij de vrouwen als winnares uit de bus, voor Alderney Baker en Ishbel Strathdee.