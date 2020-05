Circuito de Getxo introduceert nieuwe kuitenbijter zaterdag 23 mei 2020 om 11:49

Circuito de Getxo is een van de eerste profwedstrijden in het tweede deel van het seizoen en pakt uit met een noviteit. Aan de finale van de Spaanse .1-koers, die dit jaar voor de 75e keer wordt gehouden, is namelijk een nieuwe scherprechter toegevoegd: de Pike Bidea.

De twee kilometer lange Pike Bidea (aan gemiddeld veertien procent) verbindt de plaats Sondika met de Alto de Artxanda en komt in de route op vijftien kilometer van de aankomst te liggen. “Een prachtige muur, die meer kleur kan geven aan de wedstrijd en meer mogelijkheden biedt voor de renners”, vertelt organisator Mikel Guinea aan Mundo Deportivo.

De klim ligt wat verder bij start- en aankomstplaats Getxo vandaan en is daarom “een uitnodiging voor de inwoners van Bilbao en Bizkaia om naar de wedstrijd te komen kijken”, aldus de organisator. De koers staat op de herschikte UCI-kalender gepland voor 2 augustus.

Broekriem aanhalen

Guinea bleef met zijn koers overigens ook niet bespaard van de economische gevolgen van het coronavirus. “Enkele bedrijven hebben ons al laten weten dat ze problemen hebben om aan de sponsoring dit jaar te voldoen. We moeten onze financiën bijstellen en op sommige punten onze broekriem aanhalen, maar de wedstrijd staat nog steeds.”