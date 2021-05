Ciccone had geen beste benen, Martin was te ontspannen

Giulio Ciccone ging als de nummer vier van de Giro d’Italia de eerste rustdag in, maar in de elfde etappe over de onverharde wegen van Toscane moest de Italiaanse renner terrein prijsgeven op de tegenstand. Hij staat nu achtste op bijna tweeënhalve minuut van het roze.

“Het was een slechte dag en dat kan jammer genoeg gebeuren in een grote ronde, vooral als je na de rustdag weer begint met zo’n uitdagende etappe”, zei Ciccone na afloop van de etappe naar Montalcino, waarin hij als negentiende over de aankomststreep kwam. “Helaas was mijn gevoel tegengesteld aan de gevoelens die ik tot nu toe had.”

“Tot aan de laatste vijf kilometer kon ik mezelf goed verdedigen, mede dankzij het werk van mijn ploeggenoten die me de hele tijd vooraan hielden. Maar mijn benen waren niet zo briljant als de afgelopen dagen. Vandaag moest ik inleveren, maar ik weet dat de vorm er is en dat die goed is. Ik moet deze bladzijde omslaan en rustig vertrouwen houden voor de volgende etappes.”

Martin: ‘Iets te ontspannen’

Met Daniel Martin op de achtste plaats in het klassement was Israel Start-Up Nation vastbesloten om zijn kopman zo goed mogelijk bij te staan in de etappe over de onverharde wegen. Het gravel in Toscane is echter niet zijn favoriete ondergrond en toen INEOS Grenadiers op de eerste sector doortrok, moest de Israëlische ploeg alle zeilen bijzetten om de schade te beperken.

Na de etappe zei Martin dat de ploeg het agressieve koersgedrag op de eerste gravelstrook niet had verwacht. “Eigenlijk was ik iets te ontspannen. Iedereen vocht voor zijn positie. Ik kreeg een paar duwtjes en verloor even mijn concentratie. Mijn ploeggenoten deden geweldig werk door me naar het tweede peloton terug te brengen. Van daaruit dichtten we bijna het gat naar voren.”

Het mocht niet zo zijn voor Martin en zijn ploeg. Het bleek onmogelijk om het gat naar de andere klassementsrenners onder controle te houden en uiteindelijk verloor de Ierse kopman zes minuten op het roze en zo’n vier minuten op de andere klassementsrenners. De komende dagen richt de ploeg zich op etappezeges met Martin en sprinter Davide Cimolai.