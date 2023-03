Ciccone draagt zege op aan Cataldo: “Een van mijn mooiste overwinningen”

Primož Roglič en Remco Evenepoel streden ook in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië om de overwinning, maar de zege ging uiteindelijk naar Giulio Ciccone. De Italiaan van Trek-Segafredo won op de slotklim naar Vallter een elitesprint met drie.

Na afloop was Ciccone uiteraard erg blij, maar stond hij ook stil bij zijn ploeggenoot Dario Cataldo. De ervaren Italiaan liep maandag bij een zware val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië meerdere breuken op. Cataldo ligt momenteel met een gebroken linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), linker sleutelbeen en meerdere gebroken ribben in het ziekenhuis.

“Gisteren viel Dario uit en vanmorgen zei ik dat ik de etappe voor hem wilde winnen. Ik wil deze zege aan hem opdragen. Deze is voor hem en de hele ploeg. Ik ben erg blij.” Ciccone wist op de slotklim meerdere demarrages van wereldkampioen Evenepoel te beantwoorden en was in de sprint net iets sneller dan klassementsleider Roglič.

“Het ging vanaf de voet van de slotklim heel snel. Esteban Chaves viel vervolgens aan in de finale, maar mijn instinct zei dat ik Roglič en Evenepoel moest volgen. Ik bleef in het wiel en gaf vervolgens alles in de laatste 500 meter. Dit is toch wel een van mijn mooiste overwinningen. Ik verloor de laatste weken erg veel sprints van Roglič, maar vandaag finishten we na een lange klim en op 2.000 meter hoogte. Dan is alles anders.”