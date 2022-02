Cian Uijtdebroeks stapt uit Saudi Tour met maag-darmklachten

Zoek niet naar Cian Uijtdebroeks in de slotrit van de Saudi Tour. De 18-jarige Belg zal niet van start gaan in de vijfde en laatste etappe, omdat hij sinds gisteren kampt met maag-darmklachten. Dat laat zijn ploeg BORA-hansgrohe weten via haar sociale media.

Uijtdebroeks, die als 59ste geklasseerd stond in het algemeen klassement, begon last te krijgen tijdens de koninginnenrit van gisteren. Inmiddels worden zijn symptomen behandeld en voelt hij zich alweer wat beter. Desondanks is hij niet in staat om de laatste etappe van de vijfdaagse rittenkoers in Saudi-Arabië te rijden.

De Saudi Tour eindigt vandaag met een 138,9 kilometer lange en overwegend vlakke etappe van en naar Alula Old Town. Maxim Van Gils staat aan de leiding en lijkt op de eindoverwinning af te stevenen.

⚕️ Medical update: Cian Uijtdebroeks developed gastrointestinal problems during stage 4 of the Saudi Tour. He receives symptomatic treatment and is already getting better but will not be able to start the final stage. 📸: @sprintcycling pic.twitter.com/ay9C1aG4g4 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) February 5, 2022