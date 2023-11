zondag 26 november 2023 om 12:47

Cian Uijtdebroeks richt zich in 2024 op Giro d’Italia: “Mik op een top-5”

Er is momenteel veel te doen over de toekomst van Cian Uijtdebroeks, maar de 20-jarige Belg wil er niet te veel over kwijt. Over zijn hoofddoel voor 2024 is hij minder geheimzinnig. “Ik ga voor een klassement in de Giro d’Italia”, citeert Het Nieuwsblad.

Uijtdebroeks kijkt in de Vlaamse krant alvast vooruit naar de Ronde van Italië van 2024. “Ik ga voor een klassement. Dat zal niet makkelijk worden, want er zitten twee tijdritten bij, maar daar werken we aan. Na mijn achtste plek in de Vuelta a España, wil ik nu proberen zevende of pakweg vijfde te worden. Het moet altijd de bedoeling zijn om een beetje beter te doen.”

“Alleen is het moeilijk om nu al te zeggen wat er mogelijk is. Ik weet nog niet wie er allemaal start. Zodra dat bekend is, kan ik zeggen waar ik voor ga. Misschien zeg ik dit beter niet in de pers, maar ik wil op die top vijf proberen mikken. Word ik dan zesde, dan is dat nog niet verkeerd natuurlijk.”

En hoe ziet zijn programma richting de Giro er dan uit? “Mijn precieze programma bespreek ik eind december pas met de ploeg, maar ik zou graag opnieuw de Ronde van Catalonië rijden. Ik heb gezien dat er opnieuw enkele lange klimmen in zitten.”

Een eerste deelname aan Luik-Bastenaken-Luik?

En wellicht zien we de klimmer volgend jaar ook wel aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. “De koers spreekt me zeker aan. Het is de eendagswedstrijd die me het best moet liggen. Ik heb gezien dat de wedstrijd twee weken voor de Giro op de kalender staat.”

“In principe zou ik dan op hoogtestage moeten zijn, maar ik kan Luik misschien wel als voorbereiding rijden. Ik weet dat ik er niet zal winnen, maar het zou wel fijn zijn om tussen mijn fans te rijden en de sfeer eens mee te pikken, maar de Giro blijft natuurlijk het belangrijkste.”