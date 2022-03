Cian Uijtdebroeks loopt geen serieuze blessures op bij val in Coppi e Bartali

Cian Uijtdebroeks leek op weg naar een top 10-klassering in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar de jonge Belg van BORA-hansgrohe kwam in de slotrit van de Italiaanse ronde lelijk ten val en moest daardoor in de remmen knijpen. De schade bij de 19-jarige Uijtdebroeks valt echter mee.

Uijtdebroeks maakte een uitstekende indruk in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en stond voor aanvang van de slotetappe zevende in het algemeen klassement. In de slotrit van Casalguidi naar Cantagrillo ging het echter mis voor de jonge ronderenner. “Het is een grote teleurstelling”, vat ploegleider Rolf Aldag het samen. “Hij moest van fiets wisselen en nam iets teveel risico om terug te keren.”

“Hij nam een rotonde te snel en ging onderuit. De schade valt mee, hij is niet heel erg geblesseerd. Hij baalt op dit moment vooral van de gemiste kans. Ik denk dat het een volgende les is in zijn ontwikkeling als renner. Hij beschikt over enorm veel potentie, maar je hebt als renner soms te maken met tegenslagen. Dat hoort bij de wielersport.”

Voor Uijtdebroeks was de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn vijfde wedstrijd van het seizoen. De beloftevolle renner reed eerder al twee wedstrijden voor de Challenge Mallorca, de Saudi Tour en Per Sempre Alfredo. In die laatste koers kwam hij als zevende over de streep.