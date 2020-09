Chrono des Nations geannuleerd dinsdag 1 september 2020 om 13:25

Jos van Emden zal zichzelf dit jaar niet opvolgen in de Chrono des Nations. De 39ste editie van de tijdrit met start en aankomst in het Franse Les Herbiers wordt afgelast en verplaatst naar oktober 2021.

Uiteraard is Covid-19 ook hier de boosdoener. “De situatie is jammer genoeg nog steeds niet verbeterd”, meldt de website van de organisatie. “In deze angstaanjagende tijden hebben we met tranen in de ogen moeten besluiten om al onze evenementen te annuleren. De toekomst is nog veel te onzeker. In oktober 2021 komen we terug!”

Vorig jaar ging de overwinning in Les Herbiers nog naar Jos van Emden. De tijdritspecialist haalde het toen van ietwat verrassend van twee andere specialisten. Filippo Ganna en Primoz Roglic flankeerden de Jumbo-Vismarenner op het podium.