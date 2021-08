Christophe Laporte wint openingsrit Tour du Limousin

De eerste etappe van de Tour du Limousin is een prooi geworden voor Christophe Laporte. De sprinter van Cofidis was de beste in een oplopende aankomst in Sainte-Feyre, voor Dorian Godon (AG2R Citroën) en Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB). Laporte is door zijn zege ook de eerste leider in de Franse rittenkoers.

Romain Cardis (St-Michel-Auber 93), Julien Antomarchi (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), José Manuel Diaz (Delko) en Mikel Alonso (Euskaltel-Euskadi) kleurden de eerste etappe. Zij reden na 25 kilometer weg en pakten meer dan drie minuten voorsprong op het peloton. Cofidis ging daar in de achtervolging en rekende halverwege de rit Diaz in. De Spanjaard liet zich terugzakken uit de kopgroep.

Zestig kilometer voor de meet werd het restant van de vlucht ook ingerekend. Vanaf daar was het nergens echt vlak meer. Het parcours nodigde uit tot aanvallen en dat deden Warren Barguil, Valentin Madouas en Benoît Cosnefroy dan ook. Zij geraakten niet weg, net als een tweede poging van Barguil met een groep waarin ook Simon Gesche en Franck Bonnamour zaten.

Ook zagen we een glimp van Thibaut Pinot, die hier in de Limousin zijn rentree maakt na lang blessureleed. Rémy Mertz en Daniel Savini kregen dertig kilometer voor het einde wel een voorsprong van een halve minuut.

Laporte rondt voorbereidend werk Cofidis af

De Belg en de Italiaan bleven lange tijd zo’n twintig seconden voor het peloton uit rijden, maar vijf kilometer voor de finish was hun avontuur ten einde. Het meeste achtervolgingswerk in het flink uitgedunde peloton werd gedaan door B&B Hotels. Maxime Urruty probeerde een sprint nog te ontlopen, maar de coureur van de Xelliss-Roubaix-ploeg werd snel weer gegrepen.

De aankomst in de straten van Sainte-Feyre liep licht omhoog en dus bepaalden B&B Hotels en Cofidis het tempo in dienst van hun kopmannen, respectievelijk Bryan Coquard en Christophe Laporte. In de oplopende sprint was het uiteindelijk Laporte, die volgend jaar koerst voor Jumbo-Visma, die wist te winnen. Dorian Godon (AG2R Citroën) en Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB) mochten als nummers twee en drie mee het podium op.

