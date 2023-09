zaterdag 30 september 2023 om 10:37

Christophe Laporte wil Europese trui tonen in laatste koersen: “Nog zeer gemotiveerd”

Europees kampioen Christophe Laporte is vastberaden om zijn nieuw tricot nog wat extra in de verf te zetten in zijn laatste koersen van het jaar. Te beginnen met de Famenne Ardenne Classic, op zondag. “Ik kijk er echt naar uit om in die kampioenstrui te mogen koersen. Wat de ploeg verder heeft voorbereid qua fiets of andere uitrusting, wil ik nog niet weten. Ik laat me graag verrassen de dag voor de koers”, lacht hij op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Laporte is er toe aan zijn eerste deelname. “Volgens mij is het best een lastige wedstrijd, een beetje zoals Binche-Chimay-Binche? Daar won ik vorig jaar ook aan het einde van het seizoen, dus ik hoop op een gelijkaardig koersverloop. Ik ben klaar om deze koers te leren kennen en denk dat ik met mijn huidige conditie best iets moet kunnen uitrichten.”

Nadien komt de Europese kampioen ook nog aan de start in de Munsterland Giro en Parijs-Tours. “Het zijn nog drie koersen waarin ik mijn nieuwe trui kan laten zien en daar ben ik zeker gemotiveerd voor. Parijs-Tours is een wedstrijd die me ligt en waar ik mezelf nog eens in eigen land kan tonen. Daarna is het wellicht tijd om die Europese titel nog eens echt te vieren.”