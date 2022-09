Christophe Laporte grijpt WK-zilver: “Mag blij zijn met deze medaille”

Christophe Laporte bezorgde Frankrijk een zilveren medaille op het WK wielrennen in Wollongong. De coureur van Jumbo-Visma wist de sprint van het uitgedunde peloton te winnen, ruim twee minuten na de nieuwe wereldkampioen Remco Evenepoel. “Aan Remco was niet veel te doen, we moeten geen spijt hebben”, concludeert Laporte.

“Ik hoefde alleen bij een sprint in actie te komen. Mijn rol was om het peloton te volgen en te wachten”, legt hij uit aan L’Equipe. Pas diep in de finale wist de grote groep met Laporte de laatste achtervolgers achter Evenepoel op te pikken. “Dat was wel een ingewikkelde situatie, want op 17 kilometer van de finish reed Romain Bardet nog voor ons uit. Maar omdat het in de slotronde langzamer ging, hebben we toch geprobeerd om nog te versnellen.”

Samen met Benoît Cosnefroy en Valentin Madouas nam Laporte het heft in handen. “We raapten nog veel renners op en reden van groepje naar groepje, maar ik wist niet dat ik voor de tweede plaats sprintte. Ik was gefocust op de finish, maar was onwetend. Ik wist alleen dat Evenepoel voorop reed”, aldus Laporte. “Pas na de sprint wist ik dat ik zilver had. Het blijft een goede les dat je altijd moet volhouden tot het einde.”

De Franse ploeg verdedigde de titel van Julian Alaphilippe, maar een derde WK-zege op rij zat er niet in. “Je kan niet elke keer winnen. Julian vertelde vrij snel dat hij in orde was, maar niet zo goed als gewoonlijk. Hij wilde niet het risico nemen om ons te laten werken, terwijl hij niet zeker was over zijn benen. Hij wilde ons vooral helpen”, zegt Laporte. “Maar we hebben geen reden om te klagen. We hoopten op de zege, maar we mogen blij zijn met deze zilveren medaille.”

Julian Alaphilippe

Alaphilippe raakte dus zijn regenboogtrui kwijt, maar wel aan zijn ploegmaat Evenepoel. “We hoeven geen spijt te hebben”, concludeert hij bij L’Equipe. “Want de sterkste heeft gewonnen. We hebben wel een mooie tweede plaats. We reden een goede wedstrijd en zorgden voor actie. Het is geen toeval dat Remco wint. Hij was erg sterk, en dat was niet alleen vandaag. Hij heeft een geweldig seizoen. Ik ben heel, heel blij voor hem. En blij dat de regenboogtrui in het team blijft.”